Licenziato il collaboratore di Macron che il 1° maggio ha picchiato un manifestante a

: Picchiò manifestanti in piazza: licenziato Alexandre #Benalla, collaboratore di Emmanuel #Macron ?… - RaiNews : Picchiò manifestanti in piazza: licenziato Alexandre #Benalla, collaboratore di Emmanuel #Macron ?… - repubblica : Francia, collaboratore di Macron verrà licenziato [news aggiornata alle 10:41] - audrey89871346 : RT @paoladelusa: Picchiò manifestanti in piazza: licenziato Alexandre Benalla, collaboratore di Emmanuel Macron -

(Di venerdì 20 luglio 2018) SaràAlexandre Benalla, ildel presidente francese Emmanuelripreso mentre picchiava unin piazza il primoscorso. Lo ha fatto sapere l'Eliseo. Inizialmente si pensava l'autore del pestaggio fosse un agente della polizia: a identificare Benalla, grazie a un video, il quotidiano Le Monde: nelle immagini si vede Benalla picchiare selvaggiamente un uomo che manifestava nel Quartiere Latino.Prima del licenziamento Benalla - che era stato responsabile dell'ultima campagna presidenziale francese ed è uno strettodi- era stato sospeso dalle sue funzioni per due settimane e trasferito a un impiego amministrativo, ma intanto il caso aveva scatenato una bufera politica. In visita in Dordogna,ieri si è rifiutato di rispondere sul caso: "Sto qui con la gente. La Repubblica è inalterabile". ...