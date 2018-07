: Mentre prosegue il lungo viaggio di presentazione di #voisapete (venerdì a #Pietrasanta, sabato a #Verona), vi cons… - civati : Mentre prosegue il lungo viaggio di presentazione di #voisapete (venerdì a #Pietrasanta, sabato a #Verona), vi cons… - redazioneiene : Un'immagine, diffusa da #OpenArms, e una storia, il dramma di una donna e un bambino, migranti, morti in mare, che… - TelevideoRai101 : Libia: no a campi migranti Ue nel Paese -

Laè "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione neldi strutture dove accoglie iillegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al giornale tedesco Bild il premier al Serraj. "Non faremo neanche accordi con l'Ue in cambio di soldi", aggiunge. "Sono molto sorpreso che in Europa nessuno voglia accogliere imentre a noi viene chiesto di ospitare centinaia di migliaia di persone".E respinge le accuse delle Ong:"Salviamo tutti i giorni centinaia di persone davanti alle coste".(Di venerdì 20 luglio 2018)