Liam Gallagher e il messaggio al fratello Noel | ' Rimettiamo insieme gli Oasis'

Oasis - Liam Gallagher scrive a Noel : “Smettiamo di perdere tempo e rimettiamo insieme la grande O” : “Terra chiama Noel, ascoltami, ho sentito che stai facendo concerti dove la gente non può bere alcol. Ora questa è la cosa più strana che tu abbia mai fatto, ma ti perdono, smettiamo di perdere tempo e rimettiamo insieme la grande O. Offro io da bere”. Chi manda questo messaggio? Liam Gallagher. A chi, va da sé: al fratello Noel,altra anima di una delle band più importanti di sempre, gli Oasis, che quasi dieci anni fa si sono ...

Posticipati i concerti di Liam Gallagher in Italia : info nuove date e rimborso dei biglietti : Sono stati Posticipati i concerti di Liam Gallagher in Italia in programma per il mese di novembre del 2018. A causa di impegni imprevisti da parte del cantante, l'organizzazione è costretta a rimandare i due eventi attesi nella penisola a novembre. Liam Gallagher in Italia a novembre avrebbe dovuto tenere due concerti. Il primo era in programma per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, il secondo per il 16 novembre al ...

Liam Gallagher - voci : non ha voluto suonare all'Isle of Wight per guardare la partita. Su Twitter spietato contro Jeff Buckley e Coldplay : L'ex Oasis avrebbe chiesto agli organizzatori di anticipare la sua esibizione a sabato: non aveva alcuna intenzione di perdersi la partita dei Mondiali tra Inghilterra e Panama , per la cronaca: il ...

Killers - Liam Gallagher e Richard Ashcroft : il report del primo giorno degli I-Days di Rho - Milano - : Lo spirito rock'n'roll non ha mai abbandonato lo spavaldo musicista, che rimarca la sua appartenenza a quel mondo aprendo il concerto con il pezzo degli Oasis "Rock'n'Roll Star", eseguito davanti a ...

Liam e Noel Gallagher - fratelli coltelli sullo stesso palco degli I-Days a Milano : fratelli coltelli. E non per scherzo. La storia del rock è zeppa di liti in famiglia. Ma quella tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, rispettivamente dal vivo stasera e domenica sul palco degli I-Days ...

I-Days 2018 al via con The Killers e Liam Gallagher : biglietti e line up del Festival a Milano : L'edizione 2018 degli I-Days è in programma dal 21 al 24 giugno a Milano. Quest’anno l’evento si sposta nella ben più accogliente Area Expo - Experience Milano per un totale di quattro giorni all’insegna della migliore musica internazionale. L’ampia line-up è ricca di artisti solisti e band di rilievo. I-Days 2018 si apre con The Killers, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, X Ambassadors e Slydigs attesi nella serata inaugurale del 21 ...

I-Days Festival 2018/ Aprono The Killers e Liam Gallagher : calendario completo degli ospiti delle 4 serate : I-Days Festival 2018, Aprono l'evento di Milano i The Killers insieme a Liam Gallagher: ecco a seguire, l'intero calendario degli ospiti che suoneranno per le 4 serate.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Dal soundcheck party al live : ti regaLiamo Noel Gallagher : 'Il Mattino' porta altri quattro fortunati rockofili a vedere il concerto di Noel Gallagher giovedì 21 giugno all'Arena Flegrea di Napoli: basta rispondere a una semplicissima domanda: come si ...

Un nuovo album di Liam Gallagher entro il 2018 prima di una lunga pausa dalla musica : Annunciato un nuovo album di Liam Gallagher per la fine del 2018. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate da Daily Star, l'artista britannico sarebbe pronto a dare un erede ad As you are, successo da solista con il quale ha voluto riaffacciarsi sul mercato discografico alla fine del 2017. Queste le prime dichiarazioni intorno al nuovo lavoro, al quale starebbe lavorando con tutto il suo staff: "Il prossimo album è a metà. Tra una data ...