Letture per bambini e osservazione del cielo | sabato alla Torre della Strega

Letture D'ESTATE - Il Centro Sperimentale porta il cinema a Castel S. Angelo a Roma : Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli è nel consueto appuntamento de "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini", partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di Piccolo mondo ...

Isola delle Storie - si inizia : a Gavoi Letture - cinema e arte 'a cielo aperto' - Sardiniapost.it : ... alle 16.30 a Casa Maoddi, che andranno a completare lo spazio, questi gli ospiti: Teresa Porcella e l'illustratore Ignazio Fulghesu presentati da Davide Meloni di Lughené con Scienza Rap, ...

Letture/ Chi lavora per il re di Prussia? : L'attuale momento di crisi delle istituzioni italiane obbliga anche gli storici a porsi domande. Lo fa in questo articolo SALVATORE SECHI, a proposito della condotta del Quirinale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:09:00 GMT)J'ACCUSE/ M5s e Lega stanno già cambiando la Costituzione: ma senza dirlo, di S. SechiSTORIA/ Così il Pci ha coperto il Kgb in Italia, di S. Sechi

Letture/ Il '68 - Gs e 'Sicilia studenti' - per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie : Il 68 in Sicilia condusse due giovani a conoscersi e collaborare in 'Sicilia studenti', giornale di Gs. Un reportage cambiò la vita di molti.