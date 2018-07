L’estate rallenta il cervello | lo dice la scienza

dilei

(Di venerdì 20 luglio 2018) Se con il caldo hai la sensazione di essere frastornata, intontita, come se fossi in trance, non hai nulla di cui preoccuparti: non è solo la tua immaginazione. Laha infatti dimostrato che effettivamente l’afale nostre funzioni cerebrali. Sull’autorevole settimanale britannico ‘PLOS Medicine’ è stato pubblicato uno studio secondo cui esiste uno “stress da solleone”, che si verifica quando il nostro corpo assorbe troppo calore. La conseguenza è una profonda apatia, che può anche rendere complicato svolgere i più elementari compiti quotidiani. Per avallare la tesi i ricercatori hanno reclutato 44 studenti universitari dividendoli in due categorie: quelli che vivono in appartamenti con aria condizionata (24 studenti) e quelli che ne sono sprovvisti (20). Questi ultimi hanno dimostrato maggiori difficoltà ad affrontare semplici test ...