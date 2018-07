Legata e stuprata per ore al bar | caccia all' uomo

Legata e stuprata per ore al bar : caccia al 'mostro' : Legata, picchiata e stuprata per diverse ore. Sarebbe l'incubo vissuto da una donna cinese nella notte tra il 18 e il 19...

Legata e imbavagliata nel bar. Così è stata stuprata per ore : Bar di viale Dante a Piacenza. È la notte tra il 18 e il 19 luglio. Una cameriera cinese viene Legata ad una sedia e stuprata. La violenza dura ore, interminabili momenti di paura. Ed ora per tutta la città è caccia all'orco che ha abusato della donna indifesa. Secondo le prime ricostruzioni, come scrive il quotidiano locale Il Piacenza, la donna sarebbe stata sorpresa all'improvviso mentre si accingeva a chiudere il suo locale. È bastato un ...

