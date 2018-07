Lega Serie B | via alle trattative private per i pacchetti “Highlights” e “Radio”

Domani assemblea di Lega di Serie A : È stata convocata per Domani, con inizio alle ore 14 nella sede di Via Rosellini di Milano, un’assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno, l’offerta al mercato dei diritti non esclusivi della Lega di Serie A per il triennio 2018-2021. Verranno inoltre nominati i componenti dell’organismo di vigilanza, conferito l’incarico alla società di revisione e discussi gli accordi di ...

Accordo Lega Pro-Errea per nuovo pallone. Gravina : “la Serie C deve consolidare la sua identità” : Dopo il successo della presentazione delle nuove maglie per le rappresentative di Lega Pro, ad un mese dalle finali un altro importante punto viene messo a segno dalla Lega italiana Calcio Professionistico nella partnership con Erreà Sport. Nasce così una nuova linea di palloni, che le squadre proveranno in anteprima nei luoghi di ritiro e che verrà presentata ufficialmente in agosto in occasione della giornata di presentazione dei ...

Tfn - inammissibile ricorso Lega Serie B sulle seconde squadre : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal presidente della lega Serie B Mauro Balata. Con il ricorso la lega Serie B chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l’annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario straordinario della Figc, pubblicata lo scorso 11 maggio con ...

Seconde squadre - respinto il ricorso della Lega Serie B : Il Tribunale ha respinto il ricorso del presidente Mauro Balata contro la possibile introduzione delle Seconde squadre nel prossimo campionato di Serie C. L'articolo Seconde squadre, respinto il ricorso della Lega Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : 19 luglio assemblea di Lega : Una parte dei diritti tv in chiaro non esclusivi e il nuovo title sponsor del campionato saranno i temi caldi dell’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 19 luglio alle 14. All’ordine del giorno, fra l’altro, anche la nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza della Lega, la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv per la prossima stagione, la vendita dei ...

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto dal “Decreto Legge Dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...

Lega Serie A contro il decreto Dignità : ecco perché : La Lega Serie A segue "con estrema preoccupazione" l’iter di conversione del “decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende...

La Lega della Serie A contro il decreto Dignità : "Con il divieto di pubblicità delle scommesse svantaggi per il calcio italiano" : "Impedire alle aziende di questo settore di investire in promozione nel nostro Paese porterebbe svantaggi concorrenziali ai club italiani, dirottando all'estero i budget pubblicitari destinati alle nostre squadre". E' questa la presa di posizione della Lega Serie A sullo stop alla pubblicità delle scommesse previsto dal 'decreto Legge Dignità'. "Nel sottolineare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel ...

Dl dignità - Lega Serie A 'preoccupata' : ANSA, - MILANO, 3 LUG - Impedire alle aziende di scommesse "di investire in promozione nel nostro Paese porterebbe svantaggi concorrenziali ai club italiani, dirottando all'estero i budget ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Presentate le domande di iscrizione : Campionati Serie A 2018-19: Presentate le domande di iscrizione Si sono chiusi oggi, giovedì 28 giugno, alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2018-19. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati – per la prima volta i Club hanno inoltrato le domande attraverso una nuova piattaforma online – sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A ...