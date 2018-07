lega nord trentino - consiglio comunale trento | Le proposte PER LA pianificazione di

Sky Tg24 - la terra dei fuochi del nord. Aumentano gli incendi di rifiuti tra smaltimenti illegali ed eco-mafie : Gli incendi di rifiuti sono un fenomeno in costante crescita nelle regioni del Nord Italia. Dal Friuli Venezia Giulia fino al Piemonte, passando per la Lombardia, sempre più spesso si verificano roghi di immondizia, tanto che il fenomeno ha i contorni di una vera e propria “terra dei fuochi del Nord”. Lo racconta un’inchiesta di Sky Tg24, a cura di Diletta Giuffrida, in onda oggi 14 luglio 2018, all’interno delle principali edizioni del tg. Le ...

Sondaggi politici SWG : lega nord sopra il 30 per cento - area di governo quasi al 60 : I recenti Sondaggi politici dell'istituto SWG vedono la Lega Nord ancora al primo posto, davanti al Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini, secondo le ultime indicazioni, raccoglie il 30,5 per cento, in crescita dello 0,7 per cento rispetto alla rilevazione della precedente settimana. Dalle elezioni del 4 marzo scorso, la Lega è cresciuta di oltre 13 punti percentuali, un risultato che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia del ...

lega - per gli iscritti due tessere diverse : una per il nord e una per il sud : Una Lega sola dalle Alpi alla Sicilia? Non proprio. Perchè in tema di tesseramento la formazione guidata da Matteo Salvini taglia (ancora) la penisola in due: a nord c'è la Lega per l'Indipendenza della Padania, mentre a sud c'è la Lega per Salvini premier. La vicenda emerge da una storia raccontata dal giornale online Tpi: quella di due fidanzati iscritti entrambi alla Lega. Lei a Milano e lui a Taranto. --Le tessere che hanno ricevuto non sono ...

La sentenza sulla lega? Eccessiva - dice Nordio - ma anche una lezione a Salvini : Il punto decisivo è il “rapporto pertinenziale” menzionato a pagina sette della sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, presieduta dal giudice Matilde Cammino, che ha accolto il ricorso del pm di Genova contro la Lega del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la Suprema Corte, qualsias

lega nord su mercato del grano duro. Conti : 'C'è bisogno che le associazioni di categoria tornino ad ascoltare la propria base' : È ora che il settore primario torni al centro delle politiche economiche, non solo nazionali, ma anche locali, perché abbiamo prodotti che tutto il mondo ci invidia, ma che non vengono tutelati. ...

Cassazione : “Sequestrare i fondi della lega nord ovunque siano” : «ovunque venga rinvenuta» qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado l’ex leader leghista Umberto Bossi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni che ac...

Salvini - “lega delle Leghe in Ue”/ Da Pontida ‘scompare’ il Nord : “via élite da Europa”. Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:04:00 GMT)

C'era una volta la lega Nord. Eletto primo sindaco leghista d'Abruzzo : La parola "nord" non c'è più nel logo, Matteo Salvini ha obiettivi nazionali per la Lega e cresce a vista d'occhio, ancor più velocemente dal suo arrivo al Governo. E per la prima volta è riuscita a strappare un sindaco in Abruzzo, a Silvi, in provincia di Teramo. Andrea Scordella, ispettore della Polizia di Stato, ha ribaltato il risultato del primo turno, superando il candidato del centrosinistra, e sindaco uscente, ...

Pensioni : lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti dalla riforma lega-M5S : La riforma delle Pensioni del Governo Conte non è ancora stata partorita ma lascia gia' più di qualche dubbio negli Italiani. Da diverse analisi condotte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si mettono in luce tutti gli aspetti più discutibili sia di quota 100 che di quota 41. In primo luogo, la platea di soggetti interessati alle novita' sembra presentare discriminazioni territoriali e di tipologia di lavoro svolto. Una cosa certa è che quota 100 e ...