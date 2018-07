Le Verità Nascoste ottava puntata | trama e anticipazioni 20 luglio 2018

Venerdì 20 luglio 2018 : stasera in Tv Le Verità Nascoste - Chicago Med - Ogni maledetta domenica e Italia's Got Talent - Best Of : Captain America: The Winter Soldier, Rete 4,: Steve Rogers si sforza di convivere con il suo ruolo di supereroe di Captain America nel mondo moderno e fa squadra con Natasha Romanoff, alias la Vedova ...

Le Verità Nascoste - Paula cade nella trappola di Irina : anticipazioni puntata 20 luglio : Torna sul piccolo schermo Le verità nascoste. L’ottavo episodio va in onda venerdì 20 luglio, a partire dalle 21.30 su Canale 5; prosegue così la serie tv spagnola di genere thriller-mystery che ha avuto buoni riscontri dopo l’episodio epilota. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco la nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che sta affrontando la sfida del pubblico generalista ...

Walter Tobagi - Verità Nascoste e un caso da riaprire : l'intervista all'autore : Provate a tenere gli occhi chiusi per un istante. Non vedete il mondo che vi circonda, lo percepite magari ma non è chiaramente visibile. Adesso provate ad aprire gli occhi: tutto si fa nitido, evidente. Le persone, gli oggetti. Ora...

'Le Verità nascoste' - riassunto settima puntata : Paula riesce a fuggire - spoiler 20 Luglio : Il 20 Luglio andrà in onda una nuova puntata de Le verità nascoste, Eguia e Lalo hanno deciso di collaborare per approfondire le indagini, nella speranza di riuscire a capire dove possa essere nascosto il corpo della vera Paula. Nella scorsa puntata abbiamo invece visto Paula essere riuscita a fuggire da Petrov, prima dell'arrivo di Marcos. Riepilogo dei fatti della puntata del 13 Luglio Tutti ormai sanno che la ragazza che credevano fosse ...

Ascolti TV | Venerdì 13 luglio 2018. Basta il 12.1% a Velvet Collection per vincere la serata. Le Verità Nascoste 8.5% - TV8 al 4% con il meglio di IgT : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Helen Dorn ha interessato 804.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 971.000 ...

Le Verità Nascoste : anticipazioni ottava puntata di venerdì 20 luglio 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste ottava puntata (20 luglio 2018) Paula cade nella trappola di Irina e sta per essere catturata da ...

Le Verità Nascoste - settima puntata : replica non disponibile su Mediaset Play : Brutta notizia per tutti i fan della fiction Le verità nascoste che speravano di poter rivedere in replica la settima puntata trasmessa ieri sera in prima visione su Canale 5. La serie, che narra le tormentate vicende della protagonista Paula, è tornata in onda dopo una settimana di stop dovuta ai Mondiali di calcio, tuttavia sul sito gratuito MediasetPlay non è possibile rivedere online i vari episodi che sono stati trasmessi nel corso di ...

Anticipazioni Le Verità Nascoste - ottava puntata : Irina ritrovata morta a casa di Eguia : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction Le verità nascoste, di cui il prossimo venerdì 20 luglio andrà in onda l'ottava puntata in prima visione assoluta. Dopo qualche settimana di stop per lasciare spazio ai Mondiali, la serie tv iberica proseguirà senza interruzioni la sua messa in onda fino al gran finale di stagione. In questo nuovo appuntamento vedremo che Paula verrà messa alle strette e rischierà di essere ...

Ascolti tv ieri - Velvet Collection vs Le Verità Nascoste | Dati Auditel 13 luglio 2018 : Due fiction a confronto. Ecco i Dati degli Ascolti tv di ieri, 13 luglio 2018. Chi ha vinto la prima serata? Rai 1 o Canale 5 ovvero Velvet Collection o Le verità nascoste? I Mondiali di Russia 2018 stanno per terminare, agosto è alle porte e molto presto le grandi sfide televisive verranno rimandate a settembre. E’ però interessante vedere comunque l’andamento di fiction, soap, anche se molte sono repliche, per capire meglio cosa ci ...

Le Verità nascoste/ Anticipazioni venerdì 20 luglio 2018 : la trappola di Irina - info per lo streaming : Le verità nascoste, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Marcos salva Sara, Irina perde la vita nell'appartameno di Eguia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Le Verità nascoste/ Anticipazioni 13 luglio 2018 : Lalo sospetta di Fernando - info per lo streaming : Le verità nascoste, Anticipazioni del 13 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov dà la caccia a Paula; Lidia cerca di uccidersi per il senso di colpa.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Le Verità Nascoste/ Anticipazioni 13 luglio 2018 : dove è nascosto il corpo della vera Paula? : Le Verità Nascoste, Anticipazioni del 13 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov dà la caccia a Paula; Lidia cerca di uccidersi per il senso di colpa.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:16:00 GMT)