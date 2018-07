Le Verità Nascoste | anticipazioni nona puntata di venerdì 27 luglio 2018

Ascolti TV | Venerdì 20 luglio 2018. Guerra tra poveri per Velvet (11.2%) e Le Verità Nascoste (9.6%). Il Meglio di IgT su TV8 al 4.1% - Rai4 al 3.7% : Velvet Collection - Megan Montaner Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.878.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.394.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Due casi per Helen Dorn ha interessato 813.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 826.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Replica Le Verità Nascoste ottava puntata : fiction non disponibile su Mediaset Play : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Le verità nascoste che vediamo in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di questa prima serie che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti televisivi. Tuttavia coloro che ieri sera non erano davanti al televisore per seguire la puntata de Le verità nascoste rimarranno delusi nel sapere che la fiction non può essere recuperata ...

Ascolti tv ieri - Velvet Collection vs Le Verità Nascoste | Dati Auditel 20 luglio 2018 : Una nuova sfida avrà decretato chi tra i programmi tv di ieri ha vinto per quanto riguarda gli Ascolti tv, venerdì 20 luglio 2018. A contendersi il primato Velvet Collection e Le verità nascoste ovvero le due fiction in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5. Chi ha vinto? Settimana scorsa è stata la prima ad avere la meglio. L’ammiraglia Rai si è aggiudicata così la vittoria della prima serata. Cosa succederà questa settimana? Bando ...

Le Verità Nascoste nona puntata : anticipazioni del 27 luglio : Le verità nascoste nona puntata, anticipazioni – Continua il successo del thriller di Canale 5 di origine iberica, che il 27 luglio 2018 ritorna in prima serata con un nuovo episodio. Nonostante sia riuscita a sfuggire all’agguato di Petrov, Paula ripiomba di nuovo nei guai. La giovane verrà rapita e questa volta Marcos avrà delle difficoltà a salvarla. Le anticipazioni de Le verità nascoste puntano inoltre di nuovo verso la vera ...

Le Verità Nascoste : anticipazioni nona puntata di venerdì 27 luglio 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste nona puntata (27 luglio 2018) Il cerchio intorno a Eguía si stringe sempre di più. Il Gruppo 9 lo ...

Ne Le Verità Nascoste una morte sconvolge Lidia e Paula : chi sarà la vittima? Anticipazioni 27 luglio : Continua con un discreto successo la programmazione de Le verità nascoste su Canale 5 con l'intricato giallo che riguarda la scomparsa di Paula, il suo ritrovamento e tutto quello che è venuto subito dopo. Ancora una volta le Anticipazioni della serie spagnola parlano di trappole, intrichi e una morte importante che manderà in crisi sia Lidia che Paula, di chi si tratta? Prima di scoprirlo, vediamo insieme cosa succederà nella puntata di ...

Anticipazioni Le Verità Nascoste nona e decima ultima puntata : Paula viene rapita : La fiction Le verità nascoste si avvia verso il gran finale di questa prima stagione e finalmente il pubblico di Canale 5 potrà scoprire l'epilogo conclusivo che riguarda la tormentata vicenda di Paula. Nel dettaglio le Anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo venerdì 27 luglio verrà trasmessa la nona puntata mentre venerdì 3 agosto sarà la volta della decima e ultima puntata. Entrambi i due appuntamenti si preannunciano ricchi di colpi ...

Le Verità Nascoste ottava puntata : trama e anticipazioni 20 luglio 2018 : LE Verità Nascoste ottava puntata. Venerdì 20 luglio 2018 torna su Canale 5 la nuova fiction spagnola intitolata in originale La Verdad. Scopri trama e anticipazioni sull’ottavo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE PRIMA DI CONTINUARE LA LETTURA: Rimani aggiornato sulla fiction Le Verità Nascoste! Segui la nostra Fanpage di Facebook completamente dedicata alla serie vai alla pagina Le Verità Nascoste ottava ...