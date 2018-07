Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore coreano

Nissan GT-R - Al via le vendite della Nismo GT3 : Il reparto Nismo ha aperto le ordinazioni per la rinnovata Nissan GT-R Nismo GT3, che sarà proposta a 60.000.000 Yen, tasse escluse, pari a circa 475.000 euro al cambio attuale. Le prime consegne ai team sono previste per gennaio 2019, in tempo per affrontare le competizioni della prossima stagione.Baricentro più basso, aerodinamica più efficiente. Grazie all'esperienza accumulata in altri campionati, come il Super GT giapponese, dal 2012 a ...