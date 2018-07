Le migliori foto scattate con iPhone | ecco i premi iPhone Photography Awards 2018

Le migliori macchine fotografiche e videocamere : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Pronti per le vacanze? Prima di partire potrebbe essere il momento giusto per dare un'occhiata alle offerte di Amazon Prime Day . Le action cam per i viaggi ...

migliori app fotomontaggi per Android - iPhone e iPad : Siete soliti divertirvi creando dei fotomontaggi dei vostri amici? Oppure siete in cerca di un’app per il vostro che vi permetta di realizzare dei fotomontaggi in modo facile e veloce? Qualunque sia il vostro scopo, in questa guida troverete tutto quello che fa per voi. Grazie a delle pratiche app per fotomontaggi si potranno modificare le proprie foto in pochi tocchi. Abbiamo raccolto per voi le Migliori del settore, dunque non vi resta ...

iPhone X vs Xiaomi Mi 8 : chi scatta foto migliori? : Nell’eterna sfida tra Android e iOS oggi sul ring salgono iPhone X vs Xiaomi Mi 8, due smartphone top di gamma che sono capaci di sfornare foto e video di qualità. La vera domanda che si pongono in molti, fan dell’uno o dell’altro brand, è la seguente: chi scatta foto migliori? Conviene davvero spendere 1000€ per avere una qualità fotografica da top di gamma? A questo e ad altri quesiti proviamo a rispondere nelle prossime ...

migliori programmi per creare fotocalendari : Quali sono i Migliori programmi per realizzare fotocalendari, come funzionano e per quale sistema sono disponibili

Alex migliorini bacia l'ex fidanzato di Alessandro d'Amico (foto) : Alex Migliorini, ex tronista del trono gay di Uomini e Donne è finito nella bufera a causa di alcune foto direttamente dal Gay pride di Madrid in cui lo ritraggono in un bacio appassionato con un certo Ricardo, ai più potrebbe essere sconosciuto il suo nome, ma in realtà tanto sconosciuto non è, poiché è stato il compagno di Alessandro d'Amico.BitchyF da qualche dettaglio in più rispetto al fatto incriminato, aggiungendo che lo scatto è ...

CR-mania : i migliori fotomontaggi con la maglia della Juventus : Il colpo della Juventus ha scatenato la fantasia dei tifosi juventini che non vedono l'ora di ammirare il loro nuovo idolo in maglia bianconera. Così, per portarsi avanti, si sono dati da fare ...

migliori App per Unire foto su Android : Migliori App per Unire foto su smartphone e tablet Android. Vediamo quali applicazioni usare per Unire due foto su Android facilmente Unire foto su Android. Ecco le app che usiamo noi Unire due foto o più non è difficile se usiamo i giusti programmi e farlo su smartphone o tablet Android può ancora essere più […]

Estate 2018 - le 5 migliori fotocamere da portare in vacanza : Per molti l’Estate significa mare e caldo ma per noi è sinonimo di una cosa sola: fotografare. Vuoi per le vacanze che ci offrono giorni di riposo e per le giornate più lunghe, per la luce che taglia di netto i soggetti e la possibilità di uscire dal tran-tran quotidiano, alla fine questi quattro mesi dell’anno ci spingono a uscire di casa in cerca di nuova ispirazione. Per essere colta al meglio però lasciamo il telefono in tasca e viriamo ...

Fotocamera subacquea : le migliori da comprare : Una Fotocamera subacquea permette di realizzare scatti in tutte le condizioni ambientali, soprattutto le più difficili. Questo tipo di dispositivo infatti, oltre ad essere impermeabile e a garantire delle profondità irraggiungibili per oggetti di questo tipo, rientra spesso nella categoria rugged. Questo significa, che le fotocamere subacquee resistono anche a temperature estreme e ad urti considerevoli. In questo modo, se amate gli sport ...

Scatti in immersione : le migliori fotocamere subacquee del 2018 : Quali sono le migliori fotocamere subacquee su cui puntare per l’estate ormai alle porte? Tutte le grandi marche del panorama fotografico mondiale hanno in catalogo digicamere waterproof per scattare foto e girare video al mare oppure anche in piscina. Quasi tutti i modelli sono anche a prova di polvere e resistenti a cadute e temperature estreme, così da strizzare l’occhio ai tipi più sportivi. Ne abbiamo scelte otto, tra quelle più ...

Pitti Uomo 94 - le migliori foto di street style : Dopo Londra, è la volta di Firenze, capitale dello stile in occasione di Pitti Uomo. Gli scatti di Andrew Barber raccontano i mille volti della moda maschile, catturando con attenzione e cura persone che attraverso i loro abiti esprimono la loro personalità. [Gli scatti di streetstyle da Londra]

London Fashion Week - le migliori foto di street style : Il fotografo Andrew Barber fondatore di Omnistyle, ha realizzato una serie di scatti in esclusiva per GQ Italia in cui racconta la moda fuori dalle sfilate. Gli scatti in questione arrivano direttamente da Londra dove sfila la moda per la prossima primavera/estate. Le foto delle sfilate le trovate qui.

Le 5 migliori fotocamere istantanee del 2018 : Ritorno al passato, non per tutti ma per molti. Nell’era della società dell’immagine, la fotografia è (quasi) tutto. Uno scatto per testimoniare che siamo in quell’evento, con quella compagnia, magari per mostrare un outfit alla moda oppure assicurarsi una foto ricordo, è semplice e immediato. Grazie allo smartphone ora tutto è subito. E però c’è chi non si accontenta, chi gode nel tornare a scattare e toccare con mano il ...