Le ire di Trump | attacca Fed e Ue poi minaccia Cina “Dazi a Pechino su 500 miliardi di

Russia : Putin - summit con Trump un successo - vogliono sminuire : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump-Putin : ex direttore Cia - conferenza stampa 'sovversiva' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Greenpeace in azione in Finlandia durante l’incontro Trump-Putin : “Agire subito per combattere i cambiamenti climatici” [GALLERY] : 1/5 ...

Russia - Coldiretti : dal summit Trump-Putin stop all’embargo - perso 1 miliardo : E’ importante che dal dialogo diretto tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si creino le condizioni per superare l’embargo russo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, appena rinnovato sino alla fine del ...

Brexit - May : "Trump mi ha detto di denunciare Ue"/ Ultime notizie : messaggio diretto alla premier o a Juncker? : Brexit, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di denunciare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa vuole migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Migranti - l'amministrazione Trump accelera per riunire 2.551 bambini ai genitori : ... in modo da controllarne gli spostamenti; la decisione, di fatto, fa tornare gli Stati Uniti alla politica del 'catch and release' di Obama, molto criticata dal presidente Donald Trump. La decisione ...

Dazi - Trump : “L’Ue negozi equamente o colpiremo il mercato auto” : Dazi, Trump: “L’Ue negozi equamente o colpiremo il mercato auto” Dazi, Trump: “L’Ue negozi equamente o colpiremo il mercato auto” Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump: “L’Ue negozi equamente o colpiremo il mercato auto” proviene da NewsGo.

Trump minaccia di uscire dalla Nato - poi fa dietrofront : “Potrei - ma non lo farò” : Trump minaccia di uscire dalla Nato, poi fa dietrofront: “Potrei, ma non lo farò” Trump minaccia di uscire dalla Nato, poi fa dietrofront: “Potrei, ma non lo farò” Continua a leggere L'articolo Trump minaccia di uscire dalla Nato, poi fa dietrofront: “Potrei, ma non lo farò” proviene da NewsGo.

Trump - "alleati Nato spenderanno di più" : smentita Macron-Conte/ Usa fuori? Mosca "come uscire da se stessi" : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Trump minaccia di uscire dalla Nato ma "incassa" 33 miliardi dagli alleati e resta : "Siamo più forti" : Dietrofront del presidente Usa sull'Alleanza Atlantica: prima lascia trapelare l'intenzione di un clamoroso passo indietro, poi ottiene l'aumento delle spese militari e quindi frena. "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati"

Trump minaccia di uscire dalla Nato - poi fa dietrofront : 'Potrei - ma non lo farò' : "Potrei uscire dalla Nato, ma non lo farò": così Donald Trump ritira la "minaccia" di lasciare l'Alleanza atlantica nel caso in cui gli alleati non avrebbero aumentato le spese militari. Il ...

Trump minaccia di uscire dalla Nato : "Più spese militari o gli Usa se ne vanno" : Il presidente Usa ha minacciato il passo indiestro se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. E' quanto si e' appreso da diverse fonti.

Trump alza la tensione e accusa gli alleati ma smentita la minaccia di uscire dalla Nato : Ieri, quando ha chiesto un maggiore sforzo agli alleati sulla spesa militare, era dunque un prologo: oggi il presidente americano Donald Trump decide di tenere alta la tensione al...

Donald Trump minaccia di fare uscire gli Usa dalla Nato : Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. È quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga.