Le illusioni e i fallimenti delle primavere arabe

(Di venerdì 20 luglio 2018) In molti l'avevano chiamata la "Jasmine revolution". La "Rivolta dei gelsomini" che esplose in Tunisia, con tutta la sua drammaticità, agli sgoccioli del 2010, quando il giovane Mohamed Buazizi decise di trasformare il suo intero corpo in una torcia umana, per protestare contro il sequestro del suo piccolo carretto, con cui vendeva datteri, mele e arance. Per Moahmed la vendita ambulante di frutta era di vitale importanza. Senza quella attività non poteva, in alcun modo, guadagnare il minino necessario per potersi mantenere, in una nazione considerata tra le più povere dell'intero mondo arabo. Il cuore di Moahmed smise completamente di battere il 4 gennaio 2011, a causaferite che quel fuoco rovente gli aveva provocato in tutto il corpo.In pochi giorni la sua figura divenne il simbolo della riscossa di tantissimi giovani tunisini, che diedero cosi inizio a una ...