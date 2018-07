Lazio | tumulto in attacco | Tare scatenato sul mercato

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018)pronta a rivoluzionare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Mister Simone Inzaghi per la prossima importantissima stagione Lasi appresta a modificare il pacchetto di attaccanti in maniera notevole. Dopo l’addio di Felipe Anderson, volato al West Ham, anche Caicedo si appresta a fare le valigie, destinato al Bursaspor. Ovviamente lanon resterà sguarnita, ma arriveranno due validi sostituti. Per quanto concerne il ruolo di vice Immobile, Wesley è ad un passo dall’accordo. Il calciatore del Bruges verrà pagato 13 milioni di euro, ma come detto, no sarà l’unico colpo. Per quanto concerne l’esterno i nomi di Vazquez e Papu Gomez sono sempre in auge, ma occhio alle sorprese.L'articoloinsulSPORTFAIR.