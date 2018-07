Lazio | tempo di allenamenti | Inzaghi prepara la squadra sul piano psicologico e tattico

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...

Maltempo : ripresa circoLazione ferroviaria linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – E’ ripresa alle 13.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino-Gallarate, sospesa dalle 4 di questa notte per danni dovuti al Maltempo e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.Durante lo stop, 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. La mobilità è stata garantita da un servizio sostitutivo con autobus fra Luino e Gallarate.L'articolo Maltempo: ...

Maltempo : torna regolare la circoLazione sulla Lecco-Bergamo : E’ tornata regolare intorno alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco – Ponte San Pietro – Bergamo. Il traffico era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle 5.10 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dal Maltempo. Il passaggio dei treni era stato parzialmente riattivato alle 9 nella tratta fra Cisano-Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro. In ...

Maltempo Lombardia : circoLazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo : circolazione ferroviaria fra Calolziocorte-Olgiate e Ponte San Pietro (linea Lecco–Bergamo) sospesa per un inconveniente alla linea di alimentazione elettrica dei treni provocato dal Maltempo: lo rende noto RFI secondo cui è “in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario“. L'articolo Maltempo Lombardia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : circoLazione ferroviaria rallentata sulla Bari-Lecce : circolazione ferroviaria fortemente rallentata anche oggi sulla linea Bari -Lecce a causa dell’ondata di Maltempo che continua a interessare la regione. Tra Ostuni e Fasano, i treni circolano con rallentamenti fino a due ore. Le forti scariche atmosferiche hanno danneggiato gli impianti di circolazione. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono sul posto per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni della circolazione. Da ...

MALTEMPO BARI - BOMBA D'ACQUA E TEMPORALI/ Ultime notizie video : rallentata la circoLazione dei treni : BARI, BOMBA d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Maltempo in Puglia : circoLazione ferroviaria rallentata : Torna lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Puglia, fortemente rallentata nella mattinata a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la regione. Interessate le linee Bari-Lecce (tra Polignano a Mare e Mola e tra Bari Torre a Mare e Bari Centrale), Bari-Foggia (tra Bari Palese e Santo Spirito) e Bari -Taranto (tra Modugno e Bari Sant’Andrea). I fulmini hanno danneggiato gli impianti di circolazione mentre le ...

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda - ripresa la circoLazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Allerta Meteo Lazio : temporali dalle prime ore di domani per 24 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Aniene dalle prime ore di domani, mercoledì 13 giugno e per le successive ...

Allerta meteo Lazio : maltempo da domani sera per 18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di domani, giovedì 7 giugno 2018 e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività ...

