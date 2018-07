Lazio | piace un attaccante dell' Arsenal E quell' amichevole

Mercato Lazio - a centrocampo piace anche Jankto : Tare sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto centrale del campo, primi contatti con l'agente di Jankto . La trattativa per Acerbi rimane in fase di stallo

Crotone-Lazio - un 2-2 che non piace. Champions e salvezza : brividi : I biancocelesti tengono ancora 'viva' l'Inter, per i calabresi e la Spal (rimontata a Torino) ultima giornata col cuore in gola. Successi esterni di fondamentale importanza per Udinese, Chievo e Cagliari, ma per l'ultima squadra che retrocederà in B la bagarre non è certamente finita