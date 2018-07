L’Avellino fa ricorso dopo l’esclusione dalla B | 6 squadre ammese in C | le ufficialità

sportfair

: La Covisoc boccia l'Avellino Niente B, pronto il ricorso - caterinagio80 : La Covisoc boccia l'Avellino Niente B, pronto il ricorso - BarForzaBologna : Niente da fare per l'Avellino, ricorso respinto - SimoneAvsim : RT @DiMarzio: L'esito negativo del ricorso dell'#Avellino alla Covisoc e le 6 società riammesse in #SerieC: il comunicato della FIGC ? htt… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Importanti novità notificateFIGC: ecco tutte le ammissioni e le esclusioni da Serie B e Serie C annunciate nelle ultime ore Momento davvero delicato per il futuro del calcio italiano, particolarmente per le serie inferiori. La FIGC quest’oggi ha notificato, oltre ledella mancata iscrizione al campionato di Serie B di Bari e Cesena, falliti nei giorni scorsi, anche l’esclusione dell’Avellino. Il club irpino presenterà un nuovoal Collegio di Garanzia del Coni entro il prossimo 23 luglio. Importanti novità anche in Serie C: la FIGC ha reso noto che sono stati accolti i ricorsi di Cuneo, Lucchese e Matera, ammesse in Serie C così come Monza, Pistoiese e Triestina che avevano presentato criticità infrastutturali, già risolte. Niente da fare invece per Reggiana, Mestre e Fidelis Andria, escluse dal campionato.L'articolo L’Avellino fa ...