L' attore Simon Pegg ha usato Minecraft per legare con sua figlia durante la sua assenza

eurogamer

: Decisamente un sano utilizzo del medium videoludico - Eurogamer_it : Decisamente un sano utilizzo del medium videoludico - Greta94007355 : RT @autumvns: Robert Sheehan Altro attore meraviglioso e anche lui L'UNICO DEGNO DI AVER AVUTO LA PARTE DI SIMON IN SHADOWHUNTERS!!!!!!!!!… - autumvns : Robert Sheehan Altro attore meraviglioso e anche lui L'UNICO DEGNO DI AVER AVUTO LA PARTE DI SIMON IN SHADOWHUNTER… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) L', il protagonista del film Shaun of the Dead è ovviamente molto spesso fuori per lavoro, tuttavia questo non gli impedisce di passare dei bei momenti giocando ai videogiochi con sua.Come riporta Videogamer.com, l'artista ha raccontato di come abbia mantenuto i contatti con suadi 8 anni giocando insieme anon è nuovo a questo genere di affermazioni e già in passato ha dichiarato di come i videogiochi possono essere molto utili per tenersi in contatto con i propri figli quando si è lontani da casa:"Lei (mia) è ora abbastanza grande per giocare ai videogiochi, giochiamo ainsieme. Ci incontriamo in questi giochi, così possiamo avere una sorta di interazione fisica, possiamo costruire una casa insieme!"Read more…