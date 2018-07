chietitoday

: Musica, passeggiate, mostre e spettacoli per il cartellone Lanciano Estate - Lanciano_24 : Musica, passeggiate, mostre e spettacoli per il cartellone Lanciano Estate - chietitoday : Lanciano estate 2018: gli appuntamenti dal 22 al 29 luglio - AbruzzoTweets : Lanciano estate 2018: gli appuntamenti dal 22 al 29 luglio - Chietitoday -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Musica per tutti i gusti, percorsi culturali e artistici, spettacoli, sport e molto altro per il cartellone degli eventi in programma per. Entra nel vivo con glidella settimana dal 22 al 29il calendario delle ...