L' analisi Il mistero del successore di Marchionne E il rischio che l' Italia non conti

notizie.tiscali

: @latenightmary @LaStampa C'è chi ci crede e chi non. Possono fare tutte le analisi che vogliono, ma come tutti i do… - BFedalma : @latenightmary @LaStampa C'è chi ci crede e chi non. Possono fare tutte le analisi che vogliono, ma come tutti i do… - lilitedeschi : @repubblica Non c'è analisi che possa intaccare il mistero e la sacralità della Sindone - CremascoV : @SalvatoreBelliz @IlariaBifarini @CarloCalenda #Coldiretti che cita come fonte la Coldiretti sarebbe GIUSTA e INDIP… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sappiamo chi non sarà ildi Sergio. Non sarà Vittorio Colao, il top manager che ha annunciato l'addio a Vodafone con un tempistica apparsa a tanti un po' sospetta. Ma non ...