Lamborghini Aventador SVJ - La sportiva scende in pista al Ring

(Di venerdì 20 luglio 2018) L'attesa per la nuova versione estrema dellavolge al termine. Dopo la presentazione del restyling con laS, la Casa italiana esce infatti allo scoperto divulgando un teaser della nuova SVJ, erede della precedente SV, pronta a rivedere al ribasso il tempo sul giro al Nürburg. La SVJ pronta per un nuovo record. Oltre alla conferma della sigla, che riprende quella storica del prototipo su base Miura realizzato all'epoca dal collaudatore Bob Wallace, il video mostra anche la vettura camuffata, confermando quanto visto fino a oggi nelle foto spia. Nel filmato si notano anche i pneumatici Pirelli Trofeo R, sviluppati appositamente per la vettura, mentre in un fotogramma si fa notare la punta di 332 km/h raggiunta presumibilmente nel punto più veloce di. Il teaser fa pensare che sia imminente l'annuncio di un "tempone": l'obiettivo è quello ...