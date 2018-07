Lacrime amare a Temptation Island | mai visto nel reality Lui e quella single | cosa è

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018)e la seconda puntata del docu-di Canale 5 vince il prime time mettendo a segno anche il record stagionale con una media di 3 milioni 885mila telespettatori pari al 21.46% di share. Merito certamente anche della conclusione della vicenda che riguarda la coppia Oronzo e Valentina, che ha deciso di concedere una seconda chance al fidanzato e dell’arrivo nel villaggio delle ragazze di Gemma Galgani, la famosa dama del trono over di ”Uomini e Donne”. Anche la terza puntata disarà scoppiettante. Secondo quanto riportato dal magazine ”Uomini e Donne”, che dedica buona parte della rivista aldelle tentazioni ideato da Maria De Filippi, uno dei fidanzati si ritroverà in. E non piangerà per la sua fidanzata (chissà chi dovrà ‘gustarsi’ la scena durante il famoso confronto) ma per una ...