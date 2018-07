La strada si è stretta e c' erano quelle motociclette

ilgiornale

: @maumartina Magari vedendo le periferie ti rendi conto che è stata una cazzata fare lo sciopero della fame per appr… - Sissi32861168 : @maumartina Magari vedendo le periferie ti rendi conto che è stata una cazzata fare lo sciopero della fame per appr… - g_bertoncello : RT @robpinna90: Eccolo il momento in cui cade #Nibali. La colpa è della tracolla della macchina fotografica di un tifoso, impossibile da ve… - EFrigerio67 : RT @robpinna90: Eccolo il momento in cui cade #Nibali. La colpa è della tracolla della macchina fotografica di un tifoso, impossibile da ve… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Alpe d'Huez Taglia il traguardo e fatica a scendere di bicicletta. Per lo sforzo compiuto, per il dolore che sente alla schiena. Pare che nella caduta abbia picchiato proprio in corrispondenza a dove i corridori tengono la radiolina per le informazioni con l'ammiraglia. Una botta secca, che ha fatto da leva proprio all'altezza della colonna vertebrale.Vincenzo fatica a camminare, il volto è scuro, il morale sotto i pedali. "Bardet aveva una decina di secondi di vantaggio e noi eravamo in mezzo alle moto racconta il capitano del Bahrain Merida - . In quel punto lasi stringeva molto (iniziavano le transenne, ndr), c'due moto della polizia, Froome ha accelerato e io che stavo bene l'ho seguito. Di colpo c'è stato un rallentamento, e io sono andato giù pesante. Stavo bene, la condizione c'era, ci credevo fortemente. Il primo attacco l'avevo fatto solo per vedere chi stava bene ...