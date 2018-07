La sigla de La Casa di Carta My Life Is Going On al Wind Summer Festival con Burak Yeter

optimaitalia

: RT @mrtjjx: ti distrai un secondo e ti ritrovi la sigla de La casa de papel al #windsummerfestival sto remix con tanto di coreografia è un… - bitchin__eleven : RT @mrtjjx: ti distrai un secondo e ti ritrovi la sigla de La casa de papel al #windsummerfestival sto remix con tanto di coreografia è un… - gallvgher_ : MA PERCHÉ C'È LA SIGLA DE LA CASA DE PAPEL MA COSA C'ENTRA #WindSummerFestival - FabioFor1 : Cioè sto tizio ha remixato la sigla della casa di carta, quando l’originale era molto meglio! #WindSummerFestival -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Lade LadiMyIsOn ha fatto il suo debutto al2018 nella terza puntata della kermesse, registrata lo scorso giugno e trasmessa su Canale5 il 19 luglio.Il solo titolo del brano forse non dirà molto ai più, ma certamente i seguaci de Ladila conoscono come lae colonna sonora della serie Netflix dedicata al colpo alla Zecca dello Stato di Spagna: le sue note aprono ogni episodio delle due stagioni della serie creata da Alex Pina, che tornerà sulla piattaforma streaming nella primavera/estate del 2019 con il terzo capitolo inedito.Proprio grazie al successo internazionale della serie spagnola, che con la distribuzione internazionale su Netflix è diventata un cult in decine di paesi del mondo Italia compresa, il brano interpretato da Cecilia Krull ha raggiunto decine di milioni di streaming su Spotify. La sua ...