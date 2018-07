La sfida della luna

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

La nuova sfida di Ronaldo : 'Lascerò il segno nella storia della Juve' : 'Non sono triste, sono venuto qui perché è una sfida grandissima. Con tutto il rispetto, altri giocatori della mia età vanno in altri Paesi ed invece per me arrivare in questo club così grande mi ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Germania. Inizio soft prima della sfida all’Ungheria : Si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di Pallanuoto: scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri ...

Sabrina Nobile : "La scrittura è stata una sfida. Mi svesto della divisa da Iena e vi racconto l'abbandono" : Quando ha tempo e trova la solitudine, Sabina Nobile scrive. Si toglie la divisa da Iena, e quel ritmo veloce che si impone in radio - dove conduce, insieme a Paolo Calabresi, il programma Senti che storia su Radio2 - e mette insieme parole. E così, grazie a un ritaglio di tempo, dentro ore faticosamente sottratte alla famiglia e al lavoro, conciliate dal desiderio ("scrivo solo quando sento il bisogno di farlo"), è nato il suo ...

Coppa d'Oro delle Dolomiti 2018 : dal 19 al 22 luglio parte da Cortina la sfida con auto da sogno e i top driver della Regolarità Classica : Coppa d'Oro delle Dolomiti è la prova di apertura del Campionato Italiano Grandi Eventi, che sotto l'egida dell'automobile Club d'Italia e di ACI Storico sfoggia nel mondo perle motoristiche come il ...

Perché la sfida della Csu alla Merkel si è smorzata - c'entra la paura - : A dispetto di tutti coloro che la vorrebbero ritirata a vita privata nel suo appartamento con vista sulla Museum Insel, Angela Merkel sembra avere superato la fase più acuta della crisi politica ...

Ho ibernato mia madre : la storia di Tatiana e della società russa che sfida la scienza : A 70 chilometri da Mosca, da 12 anni, la KrioRus si occupa di ricerca e di crioconservazione, una tecnica per conservare organismi viventi a bassissime temperature per un tempo potenzialmente infinito. Tatiana Ryabinina si è affidata a loro: "Bisogna crederci e provare - dice. Spero un giorno di poter riabbracciare mia madre".Continua a leggere

Mondiali Russia 2018 – La Francia è la prima finalista : le FOTO più belle della sfida col Belgio : La Francia manda il Belgio ko nella semifinale dei Mondiali di Russia 2018: i Blues primi finalisti, nella gallery le FOTO più belle del match E’ la Francia la prima finalista dei Mondiali di Russia 2018. I ragazzi di Deschamps hanno battuto questa sera il Belgio, grazie al gol di Umtiti al 51′. Una gioia incontenibile per i Blues che adesso attendono di scoprire chi, tra Inghilterra e Croazia sarà l’avversaria da ...

Mondiali 2018 Russia : Francia-Belgio - le chiavi della sfida : La Francia può però contare su Kanté, uno dei migliori centrocampisti al mondo nel coprire spazi di campo enormi e proteggere la difesa. Non è detto, quindi, che la strategia che ha permesso di ...

Mongol Rally - la sfida dei quattro ingegneri della Maserati " : La scelta è ricaduta sul 'Mongol Rally', l'evento motoristico amatoriale più grande al mondo. E così, via attraverso l'Europa e l'Asia per approdare, in circa un mese, arrivo previsto per tutti il 25 ...

Inghilterra-Svezia - le chiavi della sfida : Da allora però gli svedesi hanno raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo solamente in due occasioni prima di adesso " nel 2002 e nel 2006 " venendo eliminati entrambe le volte agli ottavi di ...

Tour de France – Si ripropone la sfida Sagan-Cavendish : percorso - altimetria e favoriti della 1ª tappa : E’ tutto pronto per la prima tappa del Tour de France: altimetria, favoriti e percorso! Arrivo in volata a Fontenay Le Comte, lo spettacolo è assicurato Il grande spettacolo sta per iniziare! Intorno alle 11 di questa mattina avrà ufficialmente inizio l’edizione 2018 del Tour de France: occhi incollati sul televisore per un sabato di fuoco. Tra qualifiche di F1 e quarti di finale dei Mondiali 2018, bisogna trovare il tempo per ...

Mondiali 2018 Russia - Brasile-Belgio - le chiavi della sfida : I Mondiali di Russia si stanno rivelando una cerimonia piacevole e densa di passaggi emozionanti, ma adesso arriviamo al momento catartico, la sfida tra i due migliori attacchi: se questi Mondiali ...