La Samp all' assalto di Pjaca

Samp - si è perso il drone che sorvola gli allenamenti : smarrito nel bosco : Ponte di Legno - Si è perso il drone! Il drone che sorvola tutti gli allenamento della Samp per espressa volontà di Giampaolo, che vuole videoriprendere tutti gli allenamenti per rivederli a video ...

Roma - Dfrel è sempre più vicino alla Samp : Come scrive La Gazzetta dello Sport , ieri ci sono stati nuovi contatti tra le società per un'operazione di prestito con diritto di riscatto . A mancare ancora per la fumata bianca definitiva è l'...

Calciomercato Sampdoria - si tenta la beffa all’Udinese : le ultime : 1/11 LaPresse/Spada ...

Sampdoria - preso Audero in prestito dalla Juventus : E’ ufficiale l’acquisto da parte della Sampdoria del portiere Emil Audero in prestito dalla Juventus. Ad annunciarlo il club blucerchiato con una nota sul suo sito web: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, dalla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero Mulyadi (nato a Mataram, ...

Sampdoria - ecco il portiere Audero. Si sta già allenando : Ponte di Legno - Emil Audero, il nuovo portiere della Samp , è già in campo. Nonostante la domenica di riposo concessa a tutta a squadra il nuovo portiere acquistato dalla Juve per 11 milioni, ...

Sampdoria - ecco il portiere Audero. Si sta già allenando : Ponte di Legno - Emil Audero, il nuovo portiere della Samp , è già in campo. Nonostante la domenica di riposo concessa a tutta a squadra il nuovo portiere acquistato dalla Juve per 11 milioni, ...

Diretta / Sampdoria Sellero Novello (risultato live 12-0) streaming video e tv : la Samp rallenta (amichevole) : Diretta Sampdoria Sellero Novelle: info streaming video e tv della prima amichevole estiva dei blucerchiati di Marco Giampaolo. In campo anche il volto nuovo Jankto?.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Atalanta - arriva Zapata dalla Sampdoria : ANSA, - BERGAMO, 12 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione di Duvan Zapata dalla Sampdoria con la formula del prestito biennale con diritto di opzione. Si tratta di un affare da 24 milioni ...

Ufficiale - Zapata all’Atalanta : le cifre dell’affare ed il commosso saluto alla Sampdoria : Zapata all’Atalanta, il trasferimento è Ufficiale dopo una trattativa lampo con la Sampdoria, il calciatore ha voluto salutare i supporters genovesi “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dall’U.C. Sampdoria il calciatore Duván Zapata in prestito biennale (12 milioni ndr) con diritto di opzione (12 milioni ndr). Duván Zapata è nato a Calì l’1 aprile 1991. Nazionale colombiano, attaccante potente e di grande ...

Sampdoria - risoluzione del contratto con Alvarez : andrà all'Atlas in Messico : Ricky Alvarez saluta nuovamente la Serie A, stavolta in direzione Messico. L'argentino, infatti, ha raggiunto un accordo con l'Atlas e ha contestualmente risolto il contratto che lo legava alla ...

Atalanta - è fatta per Duvan Zapata dalla Sampdoria : cifre super per l’affare! : Duvan Zapata approda all’Atalanta, l’affare con la Sampdoria è stato concluso in 24 ore: tutti i dettagli del trasferimento La Sampdoria ha deciso di dire sì all’Atalanta per Duvan Zapata. L’attaccante piaceva allo Jiangsu, ma l’Atalanta ha avanzato l’offerta giusta per accaparrarsi il calciatore colombiano. La proposta irrinunciabile per la società doriana ammonta a 14 milioni per il prestito biennale più ...

Pazza Atalanta : maxi offerta alla Sampdoria per Zapata! : Duvan Zapata nel mirino dell’Atalanta, il calciatore doriano potrebbe lasciare il club in estate, l’offerta orobica è superlativa Sampdoria presa d’assalto per Duvan Zapata. L’attaccante piace in Cina ma non solo, secondo quanto rivelato da Skysport, l’Atalanta avrebbe avanzato un’offerta davvero super ai doriani per accaparrarsi il calciatore colombiano. 14 milioni per il prestito biennale più opzione ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : Torreira ceduto all'Arsenal : GENOVA - Lucas Torreira è un nuovo giocatore dell' Arsenal : la Sampdoria annuncia di aver ceduto a titolo definitivo il regista nato in Uruguay l'11 febbraio del 1996, che lascia i colori ...

Sampdoria - ufficiale la cessione di Torreira all'Arsenal : L'ufficialità sarebbe arrivata soltanto al termine dell'avventura ai Mondiali e così è stato. La Sampdoria ha comunicato attraverso una nota comparsa sul sito del club di aver formalizzato la cessione ...