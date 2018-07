La ruota panoramica di Torino gira di 90 gradi per strappare un sì

Una ruota panoramica al Castello Sforzesco : la nuova Terrazza Martini a Milano : Una location assolutamente unica, nel cuore di Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco . Con una ruota panoramica di 18 metri costruita ad hoc per godersi un insolito aperitivo ad alta quota nel bel mezzo della metropoli meneghina. Milano ha dato il benvenuto ufficiale alla sua nuova Terrazza Martini Temporary, un piccolo parco divertimenti per il gusto e lo stile che fino al 1° luglio proporrà ogni giorno dalle 17 un aperitivo in ...

The Wonder Wheel – Atelier Emè protagonista di un pomeriggio sulla ruota panoramica [GALLERY] : Atelier Emé, il brand specializzato in abiti da sposa e party, diventa protagonista con le influencer più in voga del momento di un piacevole pomeriggio tra ruote panoramiche, ottovolanti e autoscontri Beatrice Valli, Catherine Poulain, Nicole Mazzocato, Agnese Violati, Sara Pagliaroli, Alessia Bossi, Lucia Serafini e Sophia Salaroli si sono dilettate tra le giostre più divertenti rivivendo i ricordi di quando erano bambine e passavano lì i ...