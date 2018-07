La pozione magica per mangiare senza ingrassare esiste e si chiama #succinato

laragnatelanews

(Di venerdì 20 luglio 2018) Chi non ha sognato almeno una volta di possedere unaper non. Magari una bevanda da bere prima di sedersi a tavola e che permetta di non prendere peso anche se si esagera. Non è solo un sogno, ma una futura realtà già sperimentata sui topi. Lo conferma lo studio americano realizzato nell’istituto per la ricerca sul cancro Dana-Farber, dal gruppo di Edward Chouchani. Secondo i risultati il freddo favorisce la concentrazione nel tessuto adiposo bruno, di una sostanza prodotta dal metabolismota succinato. Sperimentato sui topi, è bastato dare da bere dell’acqua con l’aggiunta di succitato per non, anche se sottoposti ad una dieta ricca di grassi. Il succitato è una sostanza rilasciata nel flusso sanguigno dall’attività muscolare e da qui catturata e immagazzinata nel tessuto adiposo bruno. Una buona strada quindi per ...