La politica torna a colpire Piazza Affari : l'alert degli esperti : Tanto basta ad alimentare una certa speculazione sul rischio di possibili dimissioni da parte del titolare del Dicastero dell'Economia, uno scenario che creerebbe non poco allarme anche in vista ...

FINANZA E politica/ C'era una volta la terza via - ma potrebbe ritornare - : Alla fine dello scorso secolo si è parlato molto di terza via tra Stato e mercato. Sarebbe il caso di tornare a parlarne per scoprirne una nuova.

Ciaccheri : dopo anno abbandono torna politica in Municipio VIII : Ciaccheri: Subito al lavoro la Giunta municipale Roma – Di seguito le parole di Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII. “dopo oltre un anno di abbandono e commissariamento, ritorna la politica nel Municipio VIII. Subito al lavoro la Giunta municipale. Che nella sua prima convocazione ha approvato le linee programmatiche per il territorio che saranno presentate già nel primo consiglio convocato per il prossimo 5 luglio. La ...

Giustizia - il ministro Bonafede al Csm : “Impedire che magistrati dopo politica possano tornare a indagare o giudicare” : “La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile”. Al plenum del Csm il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prende in prestito le parole del capo dello Stato per ribadire l’impegno che il nuovo governo intende portare su questo fronte. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella “lanciano un monito molto ambizioso, che come ministro della ...

Déjà vu in Consiglio comunale Tornano i senior della politica : «La politica nei Comuni è volontariato e il fatto che la lista abbia molto di questo mondo al suo interno è un messaggio giunto alla popolazione». Ma Il risultato non è bastato per Carlo Alberto ...

Governo ultime notizie - salta Cottarelli premier?/ "Possibile maggioranza politica - attendo" : torna Lega-M5s : Governo ultime notizie, Cottarelli 'possibile maggioranza politica'. Colle ci ripensa su Lega-M5s? Diretta video, possibili date per le elezioni.

Governo ultime notizie - salta Cottarelli premier?/ “Possibile maggioranza politica - attendo” : torna Lega-M5s : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni. Di Maio ha riaperto ufficialmente la possibilità di un Governo “del cambiamento” con la Lega di Matteo Salvini che però dalla piazza di Pisa rilancia al contrario dicendo che «ormai non siamo al mercato ed è anche un questione di dignità. Abbiamo provato a fare un Governo con il ...

Impeachment torna tra i vocaboli della politica : ecco cosa significa : E' la messa sotto accusa del presidente della Repubblica, previsto all'articolo 90 della Costituzione, in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione

Impeachment torna tra i vocaboli della politica : ecco cosa significa : E' la messa sotto accusa del presidente della Repubblica, previsto all'articolo 90 della Costituzione, in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione

Impeachment torna tra vocaboli politica : ecco cos'è : torna nel vocabolario della politica italiana, come spesso accade in momenti di crisi istituzionali, la parola "Impeachment". Si tratta della messa sotto accusa del presidente della Repubblica, previsto all'articolo 90 della ...

Frizioni commerciali e Geopolitica tornano a turbare sentiment : In altre parole, il Committee non vede al momento rischi di un surriscaldamento dell'economia e non sente il bisogno di affrettare la normalizzazione della politica monetaria. La situazione si è però ...

In Borsa torna l'Orso - pesa la politica. Spread in tensione : Cresce l'inquietudine dei mercati di fronte alla prospettiva della designazione di Paolo Savona a ministro dell'Economia. In un libro di prossima uscita l'economista ribadisce le sue perplessità sull'...

"Italia pronta a tornare tra i grandi Ma la politica non faccia danni" : L'INTERVISTA/ "Ora siamo in ripresa, ma gli investitori, soprattutto esteri, chiedono certezze nelle regole e nei piani di sviluppo. Qualunque sia il governo eletto degli elettori, quello che conta è che abbia un piano di lungo termine e non i soliti propositi “una tantum” e con i soliti compromessi” Segui su affaritaliani.it

"Italia pronta a tornare tra i grandi Ma la politica non faccia danni"Guido Maria Brera ad Affaritaliani.it : L'INTERVISTA/ "Ora siamo in ripresa, ma gli investitori, soprattutto esteri, chiedono certezze nelle regole e nei piani di sviluppo. Qualunque sia il governo eletto degli elettori, quello che conta è che abbia un piano di lungo termine e non i soliti propositi “una tantum” e con i soliti compromessi” Segui su Affaritaliani.it