La politica radicale ed eccessiva di Trump

La politica cinese del figlio unico? "Un esperimento radicale. Fallito" : La politica cinese del figlio unico, avviata nel 1980 e terminata nel 2015, è stata "l'esperimento sociale più radicale al mondo". Un modo - spiega Mei Fong, giornalista Premio Pulitzer, di origine cinese, cresciuta in Malesia e da anni negli Usa - per "correggere la marea umana, cambiare i comportamenti delle persone, di fatto inserendo lo Stato nel più intimo degli spazi familiari - in casa, nella camera da letto, nell'utero delle donne". Ecco ...