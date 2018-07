La nostra Arca di Noè

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) Secondo un recente sondaggio esiste ancora in Italia un area di consenso elettorale di sinistra o centrosinistra, comunque "democratica" del 35 per cento che, tuttavia, cerca uno sbocco, cerca un'offerta adeguata alla natura di un elettorato che, seppure sente di appartenere a determinati valori, non si riconosce nei soggetti esistenti a sinistra e quindi in parte si astiene, in parte li vota senza entusiasmo, in parte vota altri partiti sulla base di fatti parziali, di specifici punti di programma ma non perché si riconosce in loro. Il probabile balzo sovranista della Lega alle europee tende a catalizzare un sentimento opposto che però non ha un contenitore. Di questa situazione sono però convintissimo da anni ed è per questo che insisto costantemente sull'esigenza di avviare un processo costituente che si rivolga a questa area elettorale e la rappresenti il ...