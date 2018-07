La moto si scontra con un' auto poi vola nella scarpata | una morta e un ferito grave

Figuraccia alla parata francese : agenti si scontrano in moto : Due motociclisti della gendarmeria francese si sono scontrati durante la parata del 14 luglio sugli Champs-Élysées a Parigi. I due agenti si sono rialzati rapidamente e sono stati salutati dagli applausi dei presenti.

motoGp – Marquez e le difficoltà riscontrate in qualifica ad Assen : “ecco che problemi ho avuto” : Le parole di Marc Marquez dopo la pole position di oggi ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda in vista del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

Catania - con la moto si scontra con furgone : perde la vita a 24 anni : Chintana Madabawitage, 24 anni, dello Sri Lanka, è morto all'alba a Catania. La vittima a bordo di uno scooter si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro un furgone per il trasporto merci. ...

Roma - autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...