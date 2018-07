La mossa anti-dazi di Toyota

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

Atac - mossa anti-evasione : 5mila autisti diventano 'controllori part-time' : Gli impiegati dell'Atac avevano detto 'no, grazie'. Nessuno tra i 1.201 amministrativi della società dei trasporti ha voluto abbandonare la scrivania per passare il tempo sui bus a caccia di ...

Consiglio Ue sui migranti - l’Italia minaccia il veto sui 3 miliardi alla Turchia : la mossa per ottenere fondi per Libia e Sahel : Un veto italiano sui 3 miliardi di euro che l’Europa darà nei prossimi due anni alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan per gestire i migranti e non farli arrivare in Ue. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi durante il Consiglio Ue. Più presumibilmente, però, si tratta solo di una partita a scacchi giocata dal governo italiano per guadagnare terreno altrove e usare i soldi in fondi più importanti per l’Italia. L’escalation diplomatica è ...

PBOC lancia mossa anti dazi Usa : con taglio riserve libera 700 mld yuan di liquidità : mossa della banca centrale cinese, la People's Bank of China, che ha annunciato di aver tagliato le riserve obbligatorie che le banche devono detenere presso di essa, il cosiddetto Reserve requirement ...

La mossa di Conte : via libera al ritorno dei migranti se si riscrive Dublino : Dopo aver ingaggiato una guerra diplomatica senza precedenti, aver ottenuto un'attenzione che mai prima d'ora era stata concessa alla rotta migratoria nel Sud del Mediterraneo, incassato le prime ...

Usa - figli strappati ai migranti dal Messico. Gli arrivi non calano : la mossa di Trump per mostrarsi più duro in vista del voto : L’uscita dell’audio ottenuto da ProPublica – che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti in una struttura dell’immigrazione Usa – complica la vicenda delle famiglie di migranti separati al confine con il Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze ...

Migranti - l’Ungheria punta a inserire il “divieto di accoglienza” in Costituzione. La mossa contro le quote chieste dall’Ue : inserire nella Costituzione il divieto di accoglienza dei Migranti economici illegali. E’ il progetto cui sta lavorando il governo ungherese di Viktor Orban inserirà. La modifica è stata votata in commissione parlamentare, e con tutta probabilità sarà approvata in aula domani dalla maggioranza governativa di due terzi del partito del premier Fidesz. Con questa modifica, il primo ministro ungherese cerca un ulteriore argomento per ...

Ricatto migranti - la mossa Ue Tagliati 25 miliardi all'Est Ecco la grande guerra di Bruxelles : migranti, così l'Ue taglia 25 mld all'EstMentre gli occhi dell'opinione pubblica nazionale ed europea sono fissi sul Mediterraneo e sui barconi dei migranti, a Bruxelles si sta combattendo una battaglia che avrà un effetto profondo sull'approccio dell'intera Europa alla questione immigrazione. La Commissione europea ha infatti presentato circa un mese fa la sua proposta di bilancio pluriennale. In altre ...

Ariano Irpino - sequestrato agente penitenziario : liberato dopo un'ora dalle forze antisommossa : un'ora di paura nel carcere di Ariano Irpino dove un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere campano di Ariano Irpino è stato sequestrato da alcuni detenuti. La notizia è diffusa dal ...

NAVE AQUARIUS/ La mossa anti-Ue di Salvini spacca M5s e il governo : Scoppia il caso della NAVE AQUARIUS. Creare un problema per risolvere un problema: l'intento di Salvini è chiaro, ma non è detto che l'azzardo abbia successo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI & MIGRANTI/ I veri numeri che inchiodano (tutti) i politici, int. a G.C. BlangiardoCAOS MIGRANTI/ Ecco la vera bomba che farà esplodere la Libia, int. a G. Micalessin

Roma - mossa anti-traffico : pedaggi per entrare in città : Roma come Milano e Londra, con la speranza di ridurre il traffico nell'area che coincide con le Mura Aureliane e incentivare la mobilità green e sostenibile. I detrattori già sono sul piede di guerra: ...

Carcere per chi aiuta i migranti illegali. L'ultima mossa di Orban : Il governo ungherese di Viktor Orban, punto di riferimento del leghista Matteo Salvini, vuole introdurre una nuova specie di reato: quella di aiuto ai migranti irregolari. Il nuovo reato è contenuto in una proposta di legge presentata dal governo in Parlamento. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati ...

La scienza spiega la mossa antigravità di Michael Jackson : Oggi la scienza spiega il famoso piegamento in avanti: il 45 Degree Lean . Come faceva Michael a piegarsi di 45 gradi senza cadere di faccia? Una vera e propria sfida alla gravità, introdotta con il ...