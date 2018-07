La miglior gelateria d’Italia 2018 è Paolo Brunelli

vanityfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Èil «re» del gelato del: è lui – con la suain via Carducci a Senigallia e quella in piazza Vittorio Emanuele ad Agugliano, in provincia di Ancona – il primo della classifica dellei gelaterie artigianali d’Italia di Dissapore appena pubblicata. Una lista di 100 indirizzi, ogni estate è tra le più attese: dal 2011 i collaboratori del sito li selezionano in base a criteri rigidissimi setacciando le gelaterie che hanno completamente eliminato semilavorati, coloranti chimici o altri additivi, e che sono contemporaneamente attente a innovare e promuovere i prodotti territoriali. Primo in cima alla lista per due anni consecutivi,, anche quest’anno è stato considerato ile perché continua a produrre gelato secondo tradizione, usa materie prime locali (di produttori che molto spesso indica nel nome dei suoi ...