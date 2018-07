La mia corsa sfrenata lontano dal mondo per imparare la vita

Juve : anche l'Inter in corsa per Darmian : Juventus ed Inter continuano ad essere sulle tracce di Matteo Darmian , terzino classe 1989 del Manchester United e della nostra nazionale. Secondo La Gazzetta dello Sport , i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per il giocatore, che, però, interessa anche ai bianconeri in caso di partenza di Alex Sandro. Possibile, dunque, assistere a un 'duello' di mercato tra i ...

Ciclismo : Damiano Cunego - l’ultima corsa del piccolo principe diventato uomo : Il piccolo principe non è mai diventato re. È cresciuto, da ragazzino si è fatto uomo, sempre pedalando, faticando, un po’ soffrendo, vincendo molto meno di quanto tutti ci saremmo aspettati: sabato Damiano Cunego si è ritirato e a me mancherà da morire. Il campionato italiano a Darfo Boario Terme è stata la sua ultima corsa in bicicletta, 14 anni dopo quel primo e unico Giro d’Italia vinto nel 2004, che avrebbe dovuto essere l’inizio di una ...

Venerdì 29 e sabato 30 giugno Le notti di Suna : due serate di spettacoli - sport - gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa - gara podistica semiseria. Chiusura al traffico del lungo lago.a Suna : Venerdì 29 e sabato 30 giugno #LenottidiSuna : due serate di spettacoli, sport, gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa. gara podistica semiseria Sia Venerdì 29 giugno che sabato 30 giugno, apertura cucina alle ore 19. Il menù comprende pesce di lago, ...

Cancelo-Darmian - doppia corsa Juventus sulle fasce : TORINO - Juventus in viaggio su due corsie: nel senso delle fasce da rinforzare e degli obiettivi da centrare per riuscirci. Viaggio lungo come in un sabato d'agosto da bollino nero, ma che proprio ...

La corsa all'economia dello spazio. L'Europa punta 16 miliardi

La corsa all’economia dello spazio. L’Europa punta 16 miliardi : (Foto: GERARD JULIEN/AFP/Getty Images) Sedici miliardi di euro per la corsa allo spazio. A tanto ammonta la spesa iscritta dalla Commissione europea nella proposta di budget 2021-2027. Circa 5 miliardi in più rispetto agli investimenti 2014-2020, tre volte tanto quelli del precedente settennato. D’altronde, come si legge nella proposta che la Commissione ha spedito a Europarlamento e Consiglio europeo per avviare le negoziazioni (il cosiddetto ...

Luigi Zingales in corsa per il ministero dell'Economia : se salta Paolo Savona... : Ma vi è poi un'ipotesi dell'ultimissima ora, avanzata da La Stampa : nel toto-ministri per il pesantissimo dicastero dell'Economia, ci sarebbe in corsa anche Luigi Zingales . 55 anni, professore ...

(AdnKronos) – Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo.

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Si va completando di ora in ora la squadra di Governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l’Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro.Mentre il ruolo del ‘Gianni Letta padano’ spetterà a Giancarlo Giorgetti, che ...