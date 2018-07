La mancia da 20 mila euro di Cristiano Ronaldo e gli altri sportivi con le «maniche

vanityfair

: Cristiano Ronaldo e la mancia da record: 20mila euro ai dipendenti dell'hotel - PuntoConsulenze : Cristiano Ronaldo e la mancia da record: 20mila euro ai dipendenti dell'hotel - PICOTULLIO : @Cambiacasacca @Zariler mi è capitato di lasciare 20.000 mila lire di mancia.. eravamo brilli Con gli amici. ??????. i… - mascalzone1983 : RT @juventusfans: Cristiano Ronaldo il generoso: mancia da 20 mila euro in Costa Navarino | Tutto Juve -

(Di venerdì 20 luglio 2018) George Best diceva di aver speso gran parte dei suoi soldi per alcool, donne e macchine veloci, «il resto», aggiungeva, «l’ho sperperato». Chissà se ne ha «sperperato» un po’ anche in mance. Non che lasciare lasia uno spreco soprattutto se la persona in questione se lo può permettere. Così è stato per. https://www.instagram.com/p/BlJNH-EFuyZ/?hl=it&taken-by=Secondo quanto rivelato dal britannico The Sun, CR7 avrebbe lasciato unada 20al personale del resort di Costa Navarino, in Grecia, dove era prima della firma del contratto con la Juve. Il giornale scrive che il portoghese avrebbe chiesto alla direzione dell’hotel di dividere in parti uguali la cifra tra tutti i lavoratori.avrebbe specificato che la ricompensa era per l’ottima accoglienza e per la privacy riservata alla sua famiglia durante il ...