La lunga telenovela per Huawei P8 Lite 2017 sull’aggiornamento Oreo | nuovi scenari in

(Di venerdì 20 luglio 2018) Periodo davvero ricco di novità per quanto riguarda il cosiddettoP8. Se da un lato è vero che in tanti hanno già ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android, allo stesso tempo non possiamo certo ignorare le segnalazioni da parte di coloro che ancora non hanno avuto modo di fare questo step. Come stanno le cose in Italia oggi 20 luglio? Quanto occorre attendere affinché la diffusione dell'upgrade sia totale in Italia? Facciamo ordine tra le ultime notizie trapelate.Dopo aver analizzato persino gli effetti dell'aggiornamento ricevuto da un numero non indifferente di utenti qui in Italia, ora tocca concentrarsi su coloro che ancora non hanno avuto modo di fare questo step. Scendendo maggiormente in dettagli, ci sono diverse testimonianze sui social da parte di possessori di unP8ancora privi dell'aggiornamentoe che di recente ...