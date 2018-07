La lettera dei Linkin Park in ricordo di Chester Bennington

Milano - topi nel carcere di Opera : "Anche in infermeria" - la lettera di protesta dei detenuti : A firmare la denuncia una trentina di carcerati: "Morsi dai roditori anche un medico e un prigionero malato di cancro"

“Ecco perchè il Real Madrid non avrà nostalgia di Cristiano Ronaldo” : la lettera astiosa del famoso tifoso dei Blancos : Lo scrittore Javier Marías, grande tifoso del Real Madrid, spiega i motivi per cui non avrà nostalgia del neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo Antonio Cassano ha confessato a Vanity Fair la sua passione per Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus. Non tutti però sono dell’avviso che il portoghese sia un vero e proprio colpo per la squadra bianconera. Di tutt’altro sapore è infatti l’opinione di un tifoso d’eccezione ...

Crotone - lettera aperta dei tifosi al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

Rhegium Julii. Matteo Marani è il primo ospite dei Caffè letterari : Il 13 agosto Nuccio Ordine , saggista e studioso richiesto in tutto il mondo, docente presso l' Unical di Cosenza, presenterà un volume straordinario: L'utilità dell'inutile. Le serate avanzeranno il ...

Anthony Bourdain e la lettera che scrisse alla figlia di Josh Homme. Il leader dei QOTSA : “Tony - mi manchi così tanto” : Josh Homme e Anthony Bourdain erano molti amici. La puntata di No Reservations con protagonista il leader dei Queens of the Stone Age è una delle più belle mai andate in onda e Homme è tornato a parlarne su Twitter, condividendo una lettera che qualche tempo fa lo chef giramondo scrisse alla sua amata figlia Camille. In una scena dello show andato in onda sulla Cnn, infatti, Bourdain prendeva la chitarra di Homme e la disintegrava contro un ...

lettera di elogio e ringraziamento al Nido Comunale 'Officina dei Bambini' - Milano Post : Dopo tante notizie di cronaca che ci mostrano maestre senza cuore e bambini maltrattati, è un piacere pubblicare la Lettera di elogio che una mamma, anche a nome degli altri genitori, ha inviato al Comune per ringraziare ...

lettera aperta inviata dal Forum siciliano dei movimenti per l´Acqua ed i Beni Comuni ai sindaci della provincia di Agrigento : Lettera aperta AI sindaci della provincia DI Agrigento NON ARRESTATE IL PERCORSO VIRTUOSO VERSO l´Acqua PUBBLICA Palermo 30.06.18 Alla cortese attenzione delle Sig.re e dei Sig.ri sindaci della ...

Monza - la lettera anonima dei vicini : «Salutate i cani - potreste trovarli stecchiti» : «Salutate i vostri cani quando uscite perché dal balcone può cadere di tutto, persino bocconcini appetitosi... e i vostri cani li potreste trovare anche stecchiti». Parole che lasciano poco spazio all'...

Milan - lettera dei Piccoli Azionisti : «Progetti chiari o cessione» : L'Associazione Piccoli Azionisti del Milan si è rivolta a Yonghong Li per chiedere di procedere col rifinanziamento, o in caso contrario cedere il club. L'articolo Milan, lettera dei Piccoli Azionisti: «Progetti chiari o cessione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Di Maio - ok il taglio dei vitalizi Ma rimane la doppia pensione" La lettera al ministro del Lavoro : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Oggi è la Giornata mondiale del rifugiato : nella letteratura - le storie dei profughi di oggi e di ieri : La tragedia dei profughi ha oggi più che mai bisogno di essere compresa, forse prima ancora con il cuore che con le cifre: per questo, la letteratura costituisce un’importantissima testimonianza di tutte quelle storie di oggi e di ieri che hanno raccontato il dramma della fuga e della migrazione.Continua a leggere

Ferrovie : lettera aperta al nuovo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : Insomma, discutere oggi di Ferrovie, significa discutere di futuro, economia, sviluppo sociale ed interscambi culturali. Vale per tutto il mondo, ed a maggior ragione vale per la Calabria, regione ...

Ipercoop di Avellino chiude/ Coop : protesta dei lavoratori - scritta una lettera a Papa Francesco : IperCoop di Avellino chiude, 139 dipendenti licenziati: i lavoratori hanno organizzato una protesta contro la decisione e hanno scritto una lettera a Papa Francesco(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:27:00 GMT)

lettera dei sindaci di Milano a sostegno delle istituzioni e di Mattarella : ... abbiamo gestito l'incarico con la consapevolezza che l'istituzione comunale era a noi affidata da tutti i cittadini e non solo da quelli della nostra parte politica».