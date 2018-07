La lettera che Juncker ha scritto a Conte per spiegare cosa l' Ue farà sui migranti

Credito Cooperativo BCC Civitanova Marche e Montecosaro * lettera AL PRESIDENTE CONTE : ' la presa di posizione di Fraccaro ha avuto un ... : Parola a margine dei lavori parlamentari e che contraddicono e stridono con quanto detto pochi giorni fa, invece, dal ministro dell'economia Giovanni Tria che aveva apertamente escluso qualsiasi stop ...

Tutte le ipotesi in campo - anche l'annullamento della gara. La lettera dell'Anac ribalta il futuro dell'Ilva : Le carte definitive potrebbero essere svelate già domani mattina, nella risposta all'interpellanza urgente che darà nell'aula di Montecitorio, ma la linea che Di Maio intende adottare per il futuro dell'Ilva di Taranto ha già una stella polare: l'affidamento dell'impianto a Arcelor Mittal è tutt'altro che scontato. Non si tirerà il dossier per le lunghe, si apprende in ambienti vicini al ministro dello Sviluppo ...

"Creare una cellula di crisi per i migranti". La lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

"Caro nonno - se tu fossi vivo avresti capito quanto ti coccolerei". La lettera di Fiammetta al nonno che non ha mai conosciuto : Sono trascorsi 26 anni dalla morte di Paolo Borsellino, il magistrato siciliano ucciso da Cosa Nostra il 19 luglio 1992 durante una delle pagine più cupe della storia italiana: l'orribile strage di via D'Amelio."Caro nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo, avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene, la tua nipotina Fiammetta Borsellino". Queste il messaggio affettuoso che la nipotina Fiammetta ha ...

“Ecco perchè il Real Madrid non avrà nostalgia di Cristiano Ronaldo” : la lettera astiosa del famoso tifoso dei Blancos : Lo scrittore Javier Marías, grande tifoso del Real Madrid, spiega i motivi per cui non avrà nostalgia del neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo Antonio Cassano ha confessato a Vanity Fair la sua passione per Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus. Non tutti però sono dell’avviso che il portoghese sia un vero e proprio colpo per la squadra bianconera. Di tutt’altro sapore è infatti l’opinione di un tifoso d’eccezione ...

“In 22 - violenza su 12enne sordomuta”. Un caso oltre ogni squallore umano. E quello che si scopre subito dopo fa letteralmente gelare il sangue : Come si può stuprare una ragazzina? E ancora: come è possibile che 22 individui lo facciano senza che uno, almeno uno, manifesti la propria contrarietà? In che mondo viviamo e come vorremmo che sia quello a cui aspiriamo? Siamo in India, dove almeno (almeno, avete letto bene, Ndr) 22 uomini hanno violentato per oltre sette mesi una ragazzina di 12 anni con problemi all’udito. A renderlo noto il Times of India. La polizia ha ...

Bullizzata perché coi capelli corti - la lettera della 15enne : parlo e vinco io : Un nuovo caso di bullismo è stato denunciato a Roma , al Liceo Platone. La vittima è una 15enne, presa in giro dalle compagne per un difetto motorio e perché coi capelli corti e additata come " ...

Bullizzata perché coi capelli corti - la lettera della 15enne : vinco io : La giovane presa in giro di continuo anche per un difetto motorio. Un continuo sentirsi dire "lesbica" e "menomata" dai compagni di scuola. Ora dice basta: denunciate. Indagati le compagne e i prof

