La legge ' anti Soros' che ha messo Orban nei guai con la Ue

Migranti - l'Ue deferisce l'Ungheria e avvia procedura per la «legge Soros» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - È sempre più grave la spaccatura tra Bruxelles e Budapest. La Commissione europea ha annunciato oggi il

La Commissione Ue denuncia l'Ungheria per il no ai migranti e la legge anti Soros : Doccia fredda per l'Ungheria, messa sotto accusa dalla Commissione europea pe la sua linea dura contro i migranti e la legge anti Soros. Un deferimento alla Corte di giustizia è scattato per il mancato rispetto delle normative europee su asilo e ricollocamenti, inoltre è stata aperta una procedura d"infrazione per la norma che contrasta le attività del finanziere-filantropo Soros, leader dell'ong Open Society."La Commissione - si legge in una ...

Stretta anti-stupri del governo spagnolo : in arrivo nuova legge basata sul principio del consenso esplicito : Dopo Germania e Svezia, anche la Spagna vara la sua Stretta anti-stupri. La vice premier iberica Carmen Salvo ha annunciato una nuova legge contro le violenze sessuali, che punta a introdurre il principio del consenso esplicito. "Se una donna non dice espressamente sì, tutto il resto è no - aveva spiegato Calvo nel suo programma di governo presentato nei giorni scorsi - Ècosì che la sua autonomia viene preservata, ...

Norme più leggere per gli eventi. Bond : ' È stato fatto un buon passo in avanti - ora lavoriamo per risolvere le ultime criticità'. : 'La circolare emessa oggi dal Ministero degli Interni che alleggerisce il carico burocratico per l'organizzazione di eventi è un piccolo, ma significativo passo a sostegno del mondo del volontariato': ad affermarlo è il deputato di Forza Italia, Dario Bond. 'Non bisogna certo abbassare la guardia, ma le Norme introdotte un anno fa rischiavano di far chiudere molte ...

Seggiolini anti-abbandono dei bambini obbligatori : in arrivo la legge : Una norma che prevede l'obbligatorietà dei sensori anti-abbandono sui Seggiolini delle auto sarà presto in discussione. Lo assicura il ministro Danilo Toninelli, che spiega: "Si tratta di un costo intorno ai 100 euro, sui quali lo Stato potrebbe applicare l'Iva agevolata o qualche forma di contributo".Continua a leggere

Calabria - commissione antindrangheta : audizioni su legge regionale contrasto fenomeno mafioso - : 9 del 26 aprile 2018, che riguarda gli 'interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della ...

Migranti - Fico : 'Su richiedenti asilo si rispetti la legge' : 'Per i richiedenti si deve rispettare la legge. La legge è chiara e le commissioni territoriali faranno e fanno il loro lavoro'. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, rispondendo alla ...

Migranti : Fico - si rispetti la legge : ANSA, - ROMA, 6 LUG - Per i richiedenti si deve rispettare la legge. La legge è chiara e le commissioni territoriali faranno e fanno il loro lavoro". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, ...

Proposta di legge USA obbliga insegnanti a informare le famiglie dei bambini transgender : Lo stato americano dell'Ohio ha effettuato una nuova Proposta di legge. Il disegno di legge dichiara che gli insegnanti ed i medici devono avvertire i genitori nel caso il proprio bambino mettesse in qualche modo in discussione la propria identità di genere o nel caso fosse transgender. La Proposta di legge emessa dall'Ohio è stata istantaneamente criticata dalla comunità LGBT e dai gruppi di difesa sui diritti umani. Cosa indica il disegno di ...

Disabili e sport - proposta di legge di Forza Italia : lo Stato garantisca protesi per tutti : Lo sport come diritto di tutti è un tema molto trascurato dalla politica'. Gabriella Giammanco, vice presidente del gruppo Forza Italia al Senato, si rivolge al ministro della Salute: 'Se questo ...

legge 104/ Nel 2019 pensione anticipata in bilico - pronto bonus di 1900 euro : LEGGE 104, attesa per le novità. pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:37:00 GMT)

legge 104/ Nel 2019 pensione anticipata in bilico. Verso aumento dei controlli sui permessi : Legge 104, attesa per le novità. pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:29:00 GMT)

legge 104/ Pensione anticipata in bilico nel 2019. Attesa per le novità su contributo e permessi : LEGGE 104, Attesa per le novità. Pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Migranti - Tusk : “Messaggio chiaro alle Ong - rispettino la legge” : Migranti, Tusk: “Messaggio chiaro alle Ong, rispettino la legge” Migranti, Tusk: “Messaggio chiaro alle Ong, rispettino la legge” Continua a leggere L'articolo Migranti, Tusk: “Messaggio chiaro alle Ong, rispettino la legge” proviene da NewsGo.