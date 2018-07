La guerra commerciale fa cadere lo yuan

Il FMI ci spiega perché bisogna stare - davvero - attenti alla guerra commerciale : Si nota, in particolare, un taglio di mezzo punto percentuale per il Brasile all'1,8% a causa degli effetti persistenti degli scioperi del lavoro e dell'incertezza politica. Il Fondo ha inoltre ...

guerra commerciale - gli esperti invitano a non investire nelle economie piccole e aperte - : L'economia svizzera, e con essa la moneta, dipende pesantemente dallo stato delle cose in Cina, da quello danese sulle spedizioni internazionali, dall'economia ungherese sui prezzi dei metalli, che è ...

guerra commerciale - Trump compra bandiere americane made in Cina : Tuttavia in America non mancano gli attacchi contro l'incoerenza politica di Trump , che da una parte decide l'introduzione di dazi alle importazioni, dannosi nel lungo termine alla stessa economia ...

Nella guerra commerciale la Cina ha più da perdere rispetto agli Usa : L'economia cinese ha bisogno soprattutto di allentare le politiche monetarie. E il mercato ritiene che l'azionario cinese sia già entrato in fase di ribasso, per i timori di un calo della crescita. ...

guerra commerciale : la Cina ha più da perdere rispetto agli Usa : L'economia cinese ha bisogno soprattutto di allentare le politiche monetarie. E il mercato ritiene che l'azionario cinese sia già entrato in fase di ribasso, per i timori di un calo della crescita.

guerra commerciale e tecnologica : Europa assente - Italia alle corde : Un accordo commerciale cruciale per l' Europa , non solo perché la più grande area di libero scambio del mondo coinvolgendo 600 milioni di persone ma soprattutto rappresentando un terzo del Pil globale.

Cina-Stati Uniti : perché la guerra commerciale compromette la pace coreana : Ecco come Kim Jong-un puà sfruttare il contrasto tra Pechino e Washington per ottenere vantaggi economici e militari

India - il nuovo alleato dell'Europa per affrontare la guerra commerciale : La guerra commerciale fra le due più importanti economie capitalistiche del mondo, Stati Uniti e Repubblica Popolare, è iniziata. L'amministrazione Trump ha fatto scattare la prima ondata di dazi americani contro merci e prodotti cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. Pechino ha risposto con tariffe analoghe. L'amministrazione Usa ha messo in cantiere manovre neo-protezionistiche contro la Cina per quasi l'intero valore ...