allmusicnews

: La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video… - musicaworldIT : La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video… - pest_vamonos : La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video… - AllMusicNews3 : La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ladeisuldel. Laanche come miglior video indipendente per “One day” Sabato 14 Luglio è andata in scena la seconda serata di uno festival più rinomati e longevi della nostra penisola, il. Ogni anno, dal 1980, l’evento richiama migliaia di fan e appassionati di musica da tutto il mondo per prendere parte ai concerti in cartellone i quali, sin dall’inizio,hanno visto protagonisti artisti di inestimabile calibro come B.B. King, David Bowie, Bob Dylan, Robert Plant, Lou Reed, Muddy Waters, Frank Zappa, solo per citarne alcuni. L’Edizione di quest’anno ha regalato tante sorprese e senza dubbio la serata di mezzo ha entusiasmato in modo particolare la piazza del Duomo con la presenza come headliner di Steve Hackett (leggendario chitarrista dei Genesis), ...