La Grillo taglia le vaccinazioni Istituto di Sanità contro il ministro

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma Ildella salute, Giulia(nella foto), torna a mettere in dubbio l'efficacia dell'obbligo vaccinale. Oltretutto dopo averlo già abolito nei fatti. Meglio graduare l'obbligatorietà della profilassi "nel tempo e anche livello territoriale visto che ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre molto più basse" dice ilche punta ad "interventi mirati". Sbagliato fare come il precedente governo che ha messo "10 vaccini all'improvviso quando il giorno prima erano 4". È ovvio che l'obbligo si possa graduare ma dalle parole delsembra che il precedente governo abbia deciso di reintrodurre l'obbligo vaccinale per capriccio e non a seguito di una grave epidemia di morbillo che ci è costata anche il richiamo dell'Organizzazione Mondiale della. Quasi 5.000 casi nel 2017 scesi a 400 nel 2018 grazie alla risalita della copertura vaccinale ...