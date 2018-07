La folle storia del finto sultano che per anni ha truffato i ricconi di Miami

Dalla Svizzera a Marmora con il sogno della ristorazione : la storia " folle " di Loa Buchli : Un modo di essere e di stare al mondo a contatto con la natura incontaminata, alla riscoperta delle eccellenze del territorio, delle cultura, delle tradizioni, del biologico, che non vuol dire altro ...

Cinematti - una storia folle. Il nostro gruppo Facebook diventa un film : La prima volta che ne ho parlato è stato con Jessica Pompili, circa un anno fa, davanti a due caffè e una fetta di torta al lampone. Lei scriveva per un sito internet e voleva saperne di più a proposito dei Cinematti, per raccontarli ai suoi lettori. Come fosse nato questo gruppo Facebook, chi ne faceva parte, le sue dinamiche, i desideri e gli obiettivi futuri. Al termine della conversazione conclusi dicendo: “Mi piacerebbe se un giorno ...