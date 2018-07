La figlia di Antonella Mosetti si sposa | Ho detto sì

ilgiornale

: - C'è posta per te - Cosa è accaduto a riflettori spenti? Dopo mesi la verità: - spettacolo_fp : - C'è posta per te - Cosa è accaduto a riflettori spenti? Dopo mesi la verità: - botti_antonella : RT @Emily15537052: @Don_Chisciotte_ @guidosfe @WandererSnufkin @flaviadinoto @uzupetru @a_padellaro Venite voi paladini davanti a mia figli… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Dopo l'esperienza al Gf Vip, Asia Nuccetelli si è allontanata dai riflettori e ha preferito vivere la sua storia d'amore in disparte. Ora, a un anno di distanza dall'esperienza televisiva e da tutte quelle critiche che ne sono conseguite, ladiha spiazzato tutto il popolo del web rivelando che tra qualche mese si sposerà. "E hoSI.... Tra poco meno di un anno sarò sua moglie - scrive sul suo proilo Instagram Asia -. Non riesco a esprimere la mia felicità.. Volevo comunicarvelo perché in questi anni non mi avete mai lasciata sola, accompagnandomi in quasi tutte le mie giornate".Così ladicomunica ai suoi fan il lieto evento. "So che non sarà facile, questa vita mai lo è, ma so anche che mano nella mano tutto sarà più semplice - continua Asia Nuccetelli -. E allora BENVENUTO amore mio, benvenuto in questa vita accanto a me. Ti amo ...