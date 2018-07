La dottoressa Manning nei guai in Chicago Med 2 | chi morirà? Anticipazioni 27 luglio

optimaitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nuova serata all'insegna della penna di Dick Wolf e delle sue creature su Italia1. Questa volta l'appuntamento è conMed 2 che continua ad andare avanti con tre episodi alla settimana e già venerdì prossimo saremo ad un passo dal finale di metà stagione e sarà allora che tutti terranno il fiato sospeso.Anche in questi nuovi episodi iper i dottori diMed 2 non mancano e, in particolare, la prossima settimana sarà la(Torrey De Vitto, Pretty Little Liars) a finire con le spalle al muro.Med 2 torna in onda oggi, con gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo, rispettivamente, "Custode di mio fratello", "Misure estreme" e "Cura alternativa" in cui sembra che una serie di pazienti si presentino in ospedale con la stessa, rara, infezione. Toccherà alla figlia del Dr Charles occuparsi del caso mentre Ethan e Connor dovranno fare i conti con un ...