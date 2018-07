La divisione Xbox in ottima salute con una crescita delle entrate del 39%

eurogamer

(Di venerdì 20 luglio 2018) Tempo di risultati finanziari e di "pacche sulle spalle" per unagaming di Microsoft che macina numeri molto positivi e che nonostante i problemi e le critiche continua a risultare una scommessa redditizia per il colosso di Redmond.Come riportato da DualShockers, la compagnia ha rivelato i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, ovvero del periodo che va dall'1 aprile al 30 giugno. Ciò che salta all'occhio sono leinnellagaming che fanno registra un +39% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con unadel 36% per quanto riguarda software e servizi. Positivo anche il dato riguardante gli utenti attivi diLive, dato che come ormai è risaputo sostituisce in un certo senso quelloconsole vendute. In questo caso c'è stato un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente che ha portato a 57 milioni di utenti ...