La dieta low carb | 5 ricette per scegliere i carboidrati buoni | dimagrire e

dieta low carb : cos’è - come funziona e quale effetto ha sull’organismo : La Dieta low carb arriva dagli Stati Uniti e promette ottimi risultati in pochissimo tempo, ma quali sono i rischi per l’organismo? Andiamo con ordine: la Dieta low carb, ossia priva di carboidrati, è nata negli anni Novanta in America e si è diffusa in tutto il mondo, ottenendo un ottimo riscontro. Eliminando i carboidrati e i grassi in eccesso dalla Dieta infatti si perde peso in poco tempo, ma se questo regime alimentare viene seguito ...