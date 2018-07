La Croazia dona il premio mondiale ad una fondazione per i bambini

Croazia - i premi mondiali (23 milioni) donati ai bambini poveri : e il ct attacca i politici : Non solo Mbappé, che ha donato in beneficenza i suoi premi mondiali . Il commissario tecnico della nazionale croata Zlatko Dalic...

Russia 2018 : Maradona attacca Afa e Sampaoli - colpa loro ko con Croazia : L’ex stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 ed ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. “Ho una rabbia che non può essere trasmessa, una grande rabbia interiore perché per chi ha indossato quella maglia non può vederla martoriata da una squadra croata ...